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ГУР: План Пригожина разделил бы Россию как минимум на две части

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  • 30.06.2023, 13:01
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ГУР: План Пригожина разделил бы Россию как минимум на две части

Во время марша на Москву Кремль был пуст.

Заход главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина в Кремль показал бы россиянам, что у России нет настоящей власти.

Об этом глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью War Zone.

«Если бы Пригожин в тот день зашел в Кремль, он бы показал публике, что Кремль пуст. Министров нет. Настоящих должностных лиц там нет. Они все сбежали, а он бы продемонстрировал, что сейчас у России нет власти», - отметил он.

Но с другой стороны, продолжил Буданов, некоторые чиновники из Санкт-Петербурга или откуда-то начали утверждать, что они являются легитимной властью, что создало бы в РФ ситуацию двух властей, которые сразу разделились бы.

«Если бы Пригожин реализовал свой первоначальный план, Россия уже была бы разделена по меньшей мере на две части», - добавил глава ГУР.

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