Дикие кабаны прогулялись по улицам Лиды 6 30.06.2023, 13:05

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Местные жители были под впечатлением.

На улицах Лиды было замечено необычное зрелище: целое семейство диких кабанов прогуливалось по городу. Два взрослых и четыре детеныша не боялись людей и спокойно паслись возле одного из многоэтажных домов. Прохожие не упустили шанс запечатлеть этот эпизод на камеры своих телефонов, сообщает Charter97.org в Twitter.

По словам очевидцев, кабаны не проявляли агрессии и скоро ушли в неизвестном направлении.

🙃 Дикие кабаны побывали в гостях у жителей Лиды.



На улицах Лиды было замечено необычное зрелище: целое семейство диких кабанов прогуливалось по городу. Два взрослых и четыре детеныша не боялись людей и спокойно паслись возле одного из многоэтажных домов. Прохожие не упустили… pic.twitter.com/JFvQWpBeTS — Сharter97.org (@charter_97) June 30, 2023

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