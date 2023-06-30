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Дикие кабаны прогулялись по улицам Лиды

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  • 30.06.2023, 13:05
  • 2,484
Дикие кабаны прогулялись по улицам Лиды

Местные жители были под впечатлением.

На улицах Лиды было замечено необычное зрелище: целое семейство диких кабанов прогуливалось по городу. Два взрослых и четыре детеныша не боялись людей и спокойно паслись возле одного из многоэтажных домов. Прохожие не упустили шанс запечатлеть этот эпизод на камеры своих телефонов, сообщает Charter97.org в Twitter.

По словам очевидцев, кабаны не проявляли агрессии и скоро ушли в неизвестном направлении.

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