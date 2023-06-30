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ВСУ уничтожили штаб армии РФ в Бердянске

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  • 30.06.2023, 13:09
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ВСУ уничтожили штаб армии РФ в Бердянске

Нанесен также удар по российскому военному аэродрому.

Как сообщал сайт Charter97.org, утром в пятницу, 30 июня, в Бердянске прогремели 11 мощных взрывов. Целью ударов стали военные объекты армии РФ.

О результатах официально сообщил СтратКом ВСУ.

«В результате успешного удара Сил обороны утром 30.06.2023 поражен штаб и склад ГСМ оккупантов на окраине временно оккупированного Бердянска», - сообщило командование ВСУ

Еще один удар пришелся по району военного аэродрома Бердянска.

Оккупационные «власти» удар подтвердили.

Судя по кадрам с места атаки, попадание по аэродрому было успешным и на месте возникло сильное возгорание. Отметим, что, по данным россиян, ВСУ для удара использовали ракеты Storm Shadow.

Эта информация, скорее всего, соответствует действительности: дальность поражения данных ракет позволяет наносить удары по тыловым объектам ВС РФ, в том числе в Бердянске.

О том, что сегодняшняя удар по Бердянск был результативным, сперва сообщили и агенты партизанского движения «Атеш».

«От агента движения «Атеш» в армии России. В Бердянске попали куда нужно, есть много 200 и 300», – говорится в сообщении партизан.

Впоследствии «Атеш» опубликовали еще одно сообщение, отметившее, что «для россиян все очень и очень плохо».

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