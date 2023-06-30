Доллар бьет рекорды на торгах в Минске 1 30.06.2023, 13:19

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Белорусский рубль сдает позиции.

Сегодня, 30 июня, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар подорожал.

По итогам торгов, курс доллара вырос на 0,01% — до 3,0319 рубля.

Курс евро остался на уровне торгов 26 июня — 3,2836 рубля.

Российский рубль подешевел на 1,42% — до 3,4346 рубля за 100 российских рублей.

Курс юаня упал на 0,41% — 4,1603 рубля за 10 юаней.

Отметим, что доллар поднялся на максимум за 458 дней (более 15 месяцев). По евро не было ни одной сделки, а российский рубль упал до минимума за 459 дней.

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