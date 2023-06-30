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Бывший советский разведчик: В детстве во дворе Путин был «шестеркой»

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  • 30.06.2023, 13:30
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Бывший советский разведчик: В детстве во дворе Путин был «шестеркой»

Как питерский период сказался на формировании мировоззрения главы РФ.

Президент страны-агрессора России Владимир Путин пошел в детстве на борьбу, потому что над ним постоянно издевались. Об этом в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону рассказал живущий во Франции бывший советский разведчик-нелегал, писатель Сергей Жирнов.

«Значит, смотрите, Путин – мелкий пацан, которого – я не исключаю, что действительно привезли из Грузии (об этой истории с польской журналисткой, которая написала его настоящую биографию, – совершенно не исключаю, что она настоящая), приезжает в Питер. Родители его там для него выглядят как старики, они работают на пяти работах. Нищенские зарплаты, мама – какая-то уборщица. Что такое уборщица в советское время? 60 рублей, если две ставки – 120. 120 – ставка инженера в советское время, но на нее купить ничего нельзя. Можно купить стакан молока, там, я не знаю, хлеб, булку, картошку какую-то. Мясо – 2,5 [рубля], 2,20. Но где же его купишь по государственной цене? А на рынке – 10. И так далее, колбаса сырокопченая на рынке – 15. И этих 60 рублей хватит на неделю», – сказал он.

По словам Жирнова, маленький и хилый Путин был предоставлен сам себе. Кроме того, скорее всего, он в то время лучше говорил по-грузински, чем по-русски, сказал разведчик.

«И он, в общем, «шестерка» в этом дворе. А «шестерка» – это все, что угодно… Плюс его били целыми днями. Ему это дело надоело, он плачет все время. Рассказывает [об этом] и попадает на какого-то то ли учителя, то ли еще кого-то, кто ему говорит: «Слушай, ну надо качаться идти, надо в секцию бокса». Пошел он в секцию бокса, ему сломали нос сразу, он сказал: «Не-не-не, это не мое». И дальше ему говорят: «Борьба. Давай, иди в борьбу». Пошел в борьбу. А самое главное что в борьбе? Есть правила. Во-первых, борьба только со своей категорией, по весу, то есть с таким же пацаном, как ты. И по правилам. И все, у него это пошло», – рассказал он.

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