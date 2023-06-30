Ученые назвали простой способ изменить отношение ребенка к математике 1 30.06.2023, 13:33

Для этого они проанализировали почти полусотни исследований.

Далеко не всем из нас математика в школе приходилась по вкусу: кому-то не нравился учитель, другим — сами цифры. Так или иначе, большое количество школьников могут не любить этот предмет, а порой и стрессовать из-за него. В новом исследовании ученые изучили почти полсотни исследований, чтобы обнаружить одну хитрость, которая поможет изменить отношение к математике, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

Группа исследователей из Университета Анталии Белек в Турции объединила результаты 55 исследований со всего мира, в которых в общей сложности приняли участие почти 78 000 молодых людей, от воспитанников детских садов и до студентов университетов. Результаты исследования свидетельствуют о том, что дети лучше справляются с математикой, когда ключевой частью их уроков является музыка.

Авторы исследования обнаружили, что музыка оказывает особенно благотворное влияние на детей младшего возраста, которые лишь изучают основы арифметики. Предполагается, что это может быть связано с тем, что математика становится более увлекательной, музыка поддерживает интерес учащихся и помогает им ослабить страх или беспокойство.

В анализ исследователи включили три типа музыкальных интервенций. Первый представлял собой типичный урок музыки, на котором дети поют, слушают и сочиняют музыку. Второй включал в себя инструментальное вмешательство, когда дети учились играть на музыкальных инструментах индивидуально или в группах. Третий представлял собой музыкально-математическое вмешательство, в котором музыка была интегрирована в уроки математики.

В ходе последнего сценария учащиеся проходили тесты по математике до и после участия в интервенции. Далее исследователи сравнили изменение их результатов с изменениями у реципиентов, которые не принимали участие в интервенции. Результаты исследования свидетельствуют о том, что использование музыки, на отдельных уроках или уроках математики, со временем ассоциировалось с большим улучшением математики.

Авторы исследования обнаружили, что интегрированные уроки на самом деле оказывали наиболее ощутимый эффект. Так, около 73% учащихся, посещающих интегрированные уроки, учились значительно лучше, чем подростки, у которых не происходило никакого вмешательства.

Около 69% реципиентов, которые учились играть на инструментах, и 58% реципиентов, посещающих занятия музыкой, также улучшили свои результаты в сравнении с реципиентами, не получавшими музыкальное вмешательство.

Исследователи также обнаружили, что музыка существенно помогает в изучении арифметики, чем любых других видов математики. Результаты свидетельствуют о том, что музыкальная терапия оказывает большее влияние на младших школьников, которые изучают базовые понятия.

По словам соавтора исследования, доктора Айчи Акины, математика и музыка имеют много общего, например, использование символов. Ученая предполагает, что арифметика может особенно хорошо поддаваться обучению в сочетании с музыкой, так как основные понятия, такие как дроби и отношения, являются фундаментальными и для музыки.

Авторы исследования полагают, что учителям математики и музыки стоит совместно планировать свои уроки, чтобы уменьшить беспокойство и страхи учеников относительно математики, а также аповысить общую успеваемость в классе.

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