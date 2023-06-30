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Залужный резко ответил на ядерные угрозы России

  • 30.06.2023, 13:37
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Залужный резко ответил на ядерные угрозы России
Валерий Залужный

Россияне могут готовить теракт на оккупированной Запорожской АЭС.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post ответил на ядерные угрозы России. Он заявил, что это его не остановит на пути к освобождению всех украинских территорий.

Издание отмечает, что самый плохой сценарий, который может рассматривать главнокомандующий ВСУ - это угроза ядерного удара России. Также, по данным разведки, россияне могут готовить теракт на оккупированной Запорожской АЭС.

Однако Валерий Залужный резко ответил на угрозы РФ и российского диктатора Владимира Путина.

«Меня это совсем не останавливает. Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то поступают извне: «Бойтесь ядерного удара». Ну что, нам сдаваться?» - сказал он.

Что этому предшествовало

Напомним, российские чиновники, пропагандисты и сам диктатор Путин неоднократно угрожали Украине ядерным оружием. Пропагандисты утверждали, что якобы ядерное государство не может проиграть в войне.

Однако руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что россияне не применят ядерное оружие, а президент Владимир Зеленский призвал мир жестоко реагировать на подобные угрозы РФ.

Также недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты могут совершить теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что россияне уже подготовились к нему.

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