Залужный резко ответил на ядерные угрозы России
- 30.06.2023, 13:37
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Россияне могут готовить теракт на оккупированной Запорожской АЭС.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post ответил на ядерные угрозы России. Он заявил, что это его не остановит на пути к освобождению всех украинских территорий.
Издание отмечает, что самый плохой сценарий, который может рассматривать главнокомандующий ВСУ - это угроза ядерного удара России. Также, по данным разведки, россияне могут готовить теракт на оккупированной Запорожской АЭС.
Однако Валерий Залужный резко ответил на угрозы РФ и российского диктатора Владимира Путина.
«Меня это совсем не останавливает. Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то поступают извне: «Бойтесь ядерного удара». Ну что, нам сдаваться?» - сказал он.
Что этому предшествовало
Напомним, российские чиновники, пропагандисты и сам диктатор Путин неоднократно угрожали Украине ядерным оружием. Пропагандисты утверждали, что якобы ядерное государство не может проиграть в войне.
Однако руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что россияне не применят ядерное оружие, а президент Владимир Зеленский призвал мир жестоко реагировать на подобные угрозы РФ.
Также недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты могут совершить теракт на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что россияне уже подготовились к нему.