«Процесс начался»: Лавров внезапно прокомментировал мятеж Пригожина 30.06.2023, 13:46

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Сергей Лавров

Глава МИД РФ назвал марш на Москву странным словом.

Вооруженный мятеж ЧВК «Вагнер», в ходе которого наемники Евгения Пригожина захватили Ростов-на-Дону, направились на взятие Москвы и сбили шесть вертолетов и один самолет, нельзя назвать «громче, чем передрягой», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Россия всегда выходила из любых передряг, а это (попытку мятежа — ред.) громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой и более сильной. Так будет и в этот раз. Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался», — сказал Лавров на онлайн-брифинге в пятницу (цитата по ТАСС).

Как сообщал сайт Charter97.org, главарь «вагнеровцев» Евгений Пригожин заявил о начале военного переворота. 24 июня войска ЧВК «Вагнер» взяли Ростов-на-Дону и прошли маршем через Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области РФ. Колонны «Вагнера» с бронетехникой вошли в Московскую область и подошли на расстояние 200 км к Москве, после чего Пригожин заявил о развороте своей армии.

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