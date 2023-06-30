Под Минском заметили редкое природное явление
- 30.06.2023, 13:54
Что такое мамматусы?
В соцсети Astrobel Team выложили редкое явление для наших широт — тропические облака-мамматусы. Фотографии были сделаны 29 июня в пригороде Минска.
На снимках можно увидеть мамматусы или вымеобразные облака — редкое природное явление. Для таких облаков характерна специфическая ячеистая или сумчатая форма. Этим они сильно отличаются от обычных для наших широт кучевых облаков с плоским низом и пышным верхом, пишет zerkalo.io.
Выглядят вымеобразные облака необычно, а в лучах заходящего солнца даже зловеще. И не зря. Опасность мамматусов состоит в том, что они связаны с грозовыми штормами, при них высока вероятность возникновения шаровых молний. Поэтому, например, летчикам настоятельно рекомендуется обходить их стороной.
В тропиках их появление предвещает циклон, а в наших широтах — сильную грозу.