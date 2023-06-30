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Под Минском заметили редкое природное явление

  • 30.06.2023, 13:54
Под Минском заметили редкое природное явление

Что такое мамматусы?

В соцсети Astrobel Team выложили редкое явление для наших широт — тропические облака-мамматусы. Фотографии были сделаны 29 июня в пригороде Минска.

На снимках можно увидеть мамматусы или вымеобразные облака — редкое природное явление. Для таких облаков характерна специфическая ячеистая или сумчатая форма. Этим они сильно отличаются от обычных для наших широт кучевых облаков с плоским низом и пышным верхом, пишет zerkalo.io.

Выглядят вымеобразные облака необычно, а в лучах заходящего солнца даже зловеще. И не зря. Опасность мамматусов состоит в том, что они связаны с грозовыми штормами, при них высока вероятность возникновения шаровых молний. Поэтому, например, летчикам настоятельно рекомендуется обходить их стороной.

В тропиках их появление предвещает циклон, а в наших широтах — сильную грозу.

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