Три главные проблемы Кремля прямо сейчас 2 30.06.2023, 14:01

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Российскую элиту «лихорадит» после мятежа ЧВК «Вагнер».

Даже через пять дней после мятежа ЧВК «Вагнер» российская военная и политическая элита не может обрести спокойствие: так, например, непроясненной остается судьба генерала Сергея Суровикина. Некоторые источники сообщают о его задержании, официального подтверждения этой информации пока что нет.

Издание BILD назвало три главные проблемы, которые сейчас стоят перед российским руководством.

Нелояльные генералы

Некоторые российские высокопоставленные офицеры подозреваются в заключении договоренностей с ЧВК «Вагнер». В частности, по данным американской разведки, тот же Сергей Суровикин, которого неоднократно хвалил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, был в курсе планов мятежников. Также подозрения пали и на заместителя Суровикина — генерала Андрея Юдина. При этом масштабная чистка в офицерском корпусе, по всей вероятности, еще сильнее ослабит российские вооруженные силы.

Перспектива потери Бахмута

Российские войска, в том числе наемники ЧВК «Вагнер», на протяжении года пытались захватить небольшой город Бахмут на востоке Украины. В конце мая украинская армия отступила из города, однако к тому моменту он был уже полностью разрушен и не имел серьезного стратегического значения. Сейчас ВСУ ведут активное наступление в районе Бахмута: потеря города станет большой проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. Чтобы предотвратить такой исход, российское командование перебрасывает в Бахмут дополнительные подразделения, оголяя тем самым другие участки фронта.

Перевооружение Росгвардии

По всей видимости, после вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» Росгвардия получит тяжелое вооружение и боевые танки для того, чтобы противостоять подобным выступлениям внутри России. Вряд ли этому будут рады в руководстве российской армии, поскольку тяжелое вооружение сейчас критически необходимо на линии фронта.

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