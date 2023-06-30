Легальные Мальдивы: на меловых карьерах под Волковыском появилась обзорная площадка 1 30.06.2023, 14:13

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Как туда доехать?

Руководство «Красносельскстройматериалы» объявило об открытии обзорной площадки на меловых карьерах под Волковыском. Там можно безопасно наблюдать за красотой необычной природы. «Вечерний Гродно» рассказал, что сейчас происходит на меловых карьерах, как найти новую инфраструктуру и доехать к ней, не рискуя жизнью.

На каждом столбе предупреждения об опасности

Затопленные меловые карьеры приманивают туристов со всей Беларуси, но нельзя забывать, что нахождение и тем более купание в глубоких водоемах опасно для жизни. К сожалению, трагические случаи не заканчиваются, в новостных сводках то и дело появляются сообщения об утонувших.

Куда бы ни свернул в сторону карьеров — везде десятки табличек и информационных щитов, которые предупреждают об опасности и просят людей не подходить к водоемам. Находиться здесь запрещено! Вдобавок ставят столбик с надписью «Здесь утонул человек», чтобы обратить внимание на трагедию.

Все подъезды к карьерам перекопаны. На тропинках лежат бетонные блоки — все сделано для того, чтобы люди не шли в опасные места.

Но это не останавливает туристов. В выходные здесь многолюдно, мы заметили около двух десятков автомобилей со всех регионов Беларуси, за исключением разве что Могилёвского — машин с «шестеркой» не видели, зато больше всего минчан.

Проезд не для всех

Важное замечание — дороги, которые ведут к карьерам, не являются трассами общего пользования. Эти проезжие части предназначены для технологического транспорта. Везде установлены запрещающие дорожные знаки с табличками — то есть по сути проезжать могут только грузовые машины предприятия, транспорт жителей деревень и туристические автобусы. Все легковые машины туристов нарушают ПДД.

Но люди едут. После новостей об открытии обзорной площадки любители необычной природы устремились «пробить» новое место для космических снимков.

Найти площадку оказалось непросто. Никаких указателей на дорогах нет. Люди ориентируются на массовое сознание и останавливаются в местах, где припарковано больше всего автомобилей. Первое такое место мы нашли за деревней Карповцы.

— Вы не знаете, как пройти к площадке? — спрашивает пара из Минска у идущих по тропинке людей.

— Вот туда, налево, там найдете, — отвечают такие же туристы, показывая неправильную дорогу.

Через полкилометра тропинка выводит на берег карьера. Место живописное, заросшее травой, но это не обзорная площадка. Совсем не то, что публиковали на сайтах.

Дорогу подсказали местные

Журналисты сели в автомобиль и поехали дальше в поисках площадки. По дороге открываются красивые виды на карьеры, в которых еще ведут разработку. Возле деревни Колядичи встретили парня на мотоблоке. Мужчина посоветовал ехать дальше. Через два с половиной километра приезжаем на место: биотуалет, парковка для авто и сама площадка.

Место огорожено невысоким забором, чтобы можно было сделать снимки, площадка залита цементом, есть несколько лавочек и поручни. Отсюда открывается шикарный вид на карьер. Красивые снимки обеспечены.

Внизу крутой склон. Не забыли про предупреждающие таблички — выход на берег опасен, а купание запрещено.

Так получилось, что кроме журналистов на обзорной площадке никого не было. Люди просто не знают, как сюда добраться и ищут место в самом начале.

Как доехать

Если вы решились посетить белорусские Мальдивы, рассказываем, как доехать до обзорной площадки, чтобы безопасно увидеть красоту необычной природы, и, чтобы не было искушения лазить по заросшим тропинкам и опасным берегам в запрещенных местах.

Если едете из Гродно, то за деревней Новоселки нужно свернуть направо на развязку к Красносельскому и повернуть налево под путепровод, и двигаться в сторону деревни Карповцы. За ней повернуть направо и все время ехать прямо. Если по пути проедете деревню Колядичи, значит, едете правильно.

От нее 2,5 км и вы прямо у дороги увидите площадку.

Второй вариант: проезжаете Красносельский по трассе и сворачиваете налево по указателю Мосты, Щучин. В поселке Юбилейный поворачиваете налево на улицу Центральную и едете прямо 3 км. Площадка будет с левой стороны. Правда, дорога будет гравийной.

Если впечатлений от карьеров оказалось недостаточно, можно прокатиться по Красносельскому. В центре много различных магазинов, но самое интересное можно встретить по дороге. Здесь проще увидеть «БелАЗ», чем машины такси.

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