Стратегическая инициатива в ВСУ: насколько стремительным может быть продвижение на Востоке и Юге 30.06.2023, 14:38

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Украинские воины продвигаются по флангам под Бахмутом.

Вооруженные Силы Украины уже имеют успехи в результате контрнаступательных операций. Однако следует помнить, какой ценой дается каждый метр освобожденной территории.

О стремительных продвижениях не стоит говорить, ведь любое продвижение должно быть взвешенным. Такой мыслью с «24 Каналом» поделился известный украинский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Продвижение на Востоке

На Бахмутском направлении у россиян множество линий обороны и позиций, которые нужно проходить. Так что быстрый прорыв вряд ли будет. Жизнь украинских военнослужащих – главное. Поэтому ВСУ будут постепенно освобождать оккупированные территории.

- Сейчас украинские бойцы зачистили правый берег канала южнее Бахмута и продвигаются в районе Клещиевки. Она уже в зоне ближнего стрелкового боя, – отметил Коваленко.

По мнению военно-политического обозревателя, после зачистки правого берега у Курдюмовки начнутся интересные события. Будет выход на трассу 0513 – южная логистическая артерия, а также открывается путь на Горловку.

Вероятно, через некоторое время Силы обороны Украины возьмут под контроль трассу 0513, упирающуюся в М03. будет перерезана северная логистика россиян. Оккупанты не смогут через север бежать в направлении Подгородного. Таким образом, российские захватчики оказываются в замкнутом пространстве и смогут убегать только через реку Бахмутка.

«Сам город, как на ладони для украинской артиллерии. Россияне постепенно оказываются в Бахмуте в ловушке. Если они сейчас не начнут убегать, то для них все может закончиться набором цифр 200, 300, 400», – сказал Коваленко.

Ситуация на Юге

Силы обороны Украины продолжают продвижение в Запорожской области. Украинские бойцы уже почти вышли на вторую линию обороны, особенно в направлении Орехов – Роботино. Также продолжаются успешная деятельность ВСУ в районе Парасковеевки и направлении Васильевки.

На границе между Запорожской и Донецкой областями по реке Мокри Ялы и в направлении Старомлиновки есть результаты, особенно на правом и левом берегах.

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