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Бункерный против «Хищника»: Путин потерпел свое главное поражение

  • Владимир Шевчук, «Апостроф»
  • 30.06.2023, 14:52
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Бункерный против «Хищника»: Путин потерпел свое главное поражение

Должен был сыграть «дона Корлеоне», а на выходе получился мелкий уличный гопник.

Бунт «Вагнера» уже оказывает сильное влияние на командную структуру в российской армии и силовых ведомствах. Больше всего от бунта пострадал именно имидж Владимира Путина.

Россия сползает в очередные «смутные времена» с интригами, заговорами и мятежами. Бунт «кремлевского повара» будет определять политический климат в Кремле в ближайшие недели и даже месяцы. Каждый день история обрастает новыми подробностями, которые выставляют Владимира Путина в еще более неприглядном свете. Даже если недавняя информация о задержании генерала Суровикина соответствует действительности, то все выглядит глупой попыткой Кремля назначить козла отпущения, дабы объяснить российской публике, почему вся кремлевская вертикаль практически сутки была парализована из-за марш-броска «Вагнера» на Москву.

Дабы разобраться в том, что на самом деле произошло и что именно происходит сейчас, нужно понять, в чем Владимир Путин психологически отличается от Евгения Пригожина. Как резонно отметила в комментарии «Апострофу» политический психолог Светлана Чунихина, главарю «Вагнера» явно свойственны личностные черты так называемой «темной триады» – нарциссизма, макиавеллизма и психопатии. Нарциссические проявления мы видим в том, как Пригожин бравирует в медиа, демонстрируя свои «успехи» в Украине и демонстративно с нецензурной лексикой атакуя руководство минобороны РФ.

Пригожину свойственны антисоциальные проявления, а также «новаторский авантюризм», который отличает персон с макиавеллистскими и психопатическими наклонностями – первая в мире «фабрика троллей», «частная военная кампания», которую финансировало российское государство. Путинский «повар» – явный пример социального хищника, который постоянно расширяет свою «кормовую базу», не гнушаясь ничем. Даже продажей порченых продуктов детским садам.

Психологически Путин все равно проигрывает Пригожину – и это видно в медиа-поле, несмотря на то, что в Кремле всячески пытаются блокировать упоминания о главаре ЧВК «Вагнера». К слову, это было видно по поведению Путина в Дагестане, где он встречался с массовкой, явно завидуя Пригожину и его победному шествию по Ростову.

Путин также является обладателем «темной триады», но в отличии от Пригожина кремлевский главарь более «рационален» в том смысле, что он открыто бьет только заведомо более слабого, а также помешан на тотальном контроле. Для Путина любая персона является не личностью, а функцией. Причем, если эту «функцию» лишить финансирования или иной подпитки, то она будет просто «отключена».

Вообще, персоны с нарциссическими проблемами всегда боятся, что ситуация выйдет из-под их контроля, в результате чего их ждет провал, разоблачение и последующий стыд. В результате «бунта Пригожина» все увидели, что российский «король» оказался не только голым, но и трусливым, сбежав из Москвы.

Соответственно, версия о том, что «бунт Пригожина» был одним большим спектаклем перед Западом, дабы показать, что без Путина вооруженные бандиты могут получить доступ к ядерному оружию, выглядит сомнительной. Теоретически одна колонна «вагнеровцев», шедшая на Москву, могла попытаться взять под контроль ядерный объект Борисоглебск-45 в Воронежской области, а Западу мог быть послан сигнал, что нужно «сохранить Путину лицо» в Украине, иначе армия уголовников, заполучив ядерное оружие, будет угрожать всему миру.

Дабы затеять такую «постановку» с привлечением всей силовой вертикали РФ, у российского диктатора уровень авантюризма должен был превышать пригожинский. Но это явно не так.

Путин и Пригожин – два совершенно разных социально-психологических образа, невзирая на как бы объединяющую их «темную триаду». Главарь ЧВК «Вагнер» – дерзкий налетчик, готовый схлестнуться с противником лицом к лицу. Не зря же он по молодости сидел за грабеж – то есть он открыто и силой отбирал чужую собственность.

Путин, напротив, невзирая на внешнюю солидность и пропагандистские мифы, был в большей степени «кабинетным оперативником» КГБ. Им он и остался. Только вместо кабинетов, он теперь заседает в бункере. Путинские попытки корчить себя «геополитического мачо», разговаривать на блатной «фене», рассказывать о «половых органах бабушки» в ответ на вопросы журналистов о курсе рубля – все это жалкая попытка выглядеть более жестко и дерзко, чем на самом деле.

Если Пригожин по характеру и по биографии является уголовником с явными психопатическими проявления, то Путин – выглядит попросту как неумелый актер, который по сценарию должен был сыграть «дона Корлеоне», а на выходе получился мелкий уличный гопник.

Психологически «бунт Пригожина» стал важной демонстрацией того, что в случае прямого столкновения с силой, которая выдавливает Кремль из зоны политического комфорта и превосходства, Путин и его окружение готовы сделать все возможное, чтобы загасить конфликт, пойдя на поводу у ситуации. Они готовы публично утереться, прикрываясь трусливым аргументом «Лишь бы не было войны!». Такое публичное поведение бункерного диктатора лишний раз подтверждает версию о том, что кремлевский ядерный шантаж – это глупый и крайне неумелый блеф.

Владимир Шевчук, «Апостроф»

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