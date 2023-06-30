Motorola выпустила уникальный гаджет, который добавляет спутниковую связь в любой смартфон 30.06.2023, 14:57

1,456

Он подключается к iPhone или Android-смартфону по Bluetooth.

Компания Motorola начала продажи Defy Satellite Link – уникального аксессуара, который подключается к iPhone или Android-смартфону по Bluetooth и позволяет отправлять и получать текстовые сообщения через спутниковую сеть, сообщает «Униан» со ссылкой на Android Authority.

Аксессуар создан в сотрудничестве с компанией Bullitt. Пользователь может отправлять и получать текстовые сообщения, отправлять сигнал бедствия и делиться местоположением. Собеседник получит обычное SMS-сообщение, но для ответа ему понадобится загрузить приложение Bullitt Satellite Messenger – оно доступно для iOS и Android.

Для связи со спутниками Defy Satellite Link оборудован модемом MediaTek MT6825. Он обеспечивает двустороннюю спутниковую связь по технологии IoT-NTN.

Само устройство довольно компактное – можно повесить на рюкзак или положить в карман. Его размеры составляют 85x62x11,2, а вес – всего 70 г. Гаджет защищен от пыли и влаги по стандарту IP68, прошел испытания на прочность MIL-STD-810 и оснащен аккумулятором на 6000 мАч, который обеспечивает несколько дней автономности.

Defy Satellite Link можно приобрести на сайте Motоrola за 150 долларов (около 5500 грн). В эту стоимость входит годовая подписка на тарифный план Essentials Messaging с 30 сообщениями в месяц и услугой SOS Assist для связи с экстренными службами.

Осенью 2022 года на презентациях крупных игроков на рынке смартфонов прозвучало нечто неожиданное и реально новое – поддержка спутниковой связи. Huawei и Apple порадовали анонсом первых в мире смартфонов со спутниковой связью. До голосовых звонков и возможности зайти в мессенджер пока дело не дошло, но вот вызвать помощь или сообщить о своем местоположении без Wi-Fi и 4G уже можно.

Позже в этом году функция экстренной спутниковой связи должна добраться до остальных Android-смартфонов. Ожидается, что она позволит не только оправлять сигнал SOS, но и обмениваться сообщениями – правда с уже выпущенными смартфонами технология будет несовместима.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».