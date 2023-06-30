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Колодищи установили новый рекорд

  • 30.06.2023, 15:14
Колодищи установили новый рекорд
иллюстративное фото

Участок продали за шокирующую сумму.

Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в Минском и Логойском районах. Realt рассказал, какие наделы предложили участникам аукциона сельские советы и как прошли торги по лотам.

В Минском районе на аукцион было выставлено 20 участков. Самое большое количество заявок — 10 — зарегистрировано организаторами аукциона на лот № 7. Участок № 6 расположен в аг. Колодищи на ул. Алмазной Колодищанского сельсовета.

Земельный надел насчитывает 10,17 сотки, оснащен электричеством и газом и был выставлен на аукцион за 60 000 рублей. Цена на лот в ходе торгов поднялась до 366 955 рублей, или 121 047 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Отметим, что в прошлом месяце за участок № 5 на ул. Алмазной в Колодищах боролись 9 человек. Надел насчитывает 10,4 сотки и оснащен электричеством и газом.

При начальной цене 60 000 рублей надел продан за 212 000 рублей, или 72 417 долларов. На аукционе в апреле этого года участок № 4 на ул. Алмазной удалось продать за 171 187 рублей, или 58 497 долларов. Начальная цена на лот также составила 60 000 рублей. За участок боролись 6 человек.

Также отметим, что по итогам 2022 года первую строчку в рейтинге самых дорогих участков в ТОП-10, проданных на аукционах, занял надел № 3 в Колодищах на ул. Нижней. Он был продан за 266 000 рублей, или 103 341 доллар.

Пять участков выставлял на сегодняшний аукцион Ждановичский сельсовет. Три из них: один в Ратомке и 2 – в д. Ярково были оценены каждый в 90 000 рублей и оказались самыми дорогими.

Если участок в Ратомке оснащен водопроводом, электричеством и газом, то наделы в Ярково – только электричеством. За участок в агрогородке боролись 3 человека, за участок № 3 в Ярково – 3 человека, за участок № 4 в Ярково – 2 человека. По самой высокой цене (из трех) продан участок в Ратомке. Его цена составила 135 000 рублей, или 44 532 доллара.

Щомыслицкий сельсовет предложил участникам аукциона 3 участка в Прилукской Слободе. Все они оснащены электричеством, водопроводом и газом. На участок № 1 было подано 5 заявок. При начальной цене 61 000 рублей его удалось реализовать за 95 500 рублей, или 31 502 доллара.

На наделы № 3 и 4 претендовали по 3 человека. Эти лоты были оценены (каждый) в 71 000 рублей, проданы за 78 100 рублей, или 25 763 доллара, и за 100 300 рублей, или 33 086 долларов, соответственно.

Самыми дешевыми были участки в Лошанском, Шершунском и Юзуфовском сельсоветах. Начальные цены на них варьировали от 5 900 до 9 000 рублей.

В Логойском районе на аукцион было выставлено 2 участка, по которым прошли торги. На каждый из них было подано по 2 заявки. Один участок № 9 расположен в д. Закриничье РИЗ «Соловьиная роща» Беларучского сельсовета. Второй участок № 18 — в д. Семково этого же сельсовета.

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