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Крепыш в передряге

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  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 30.06.2023, 15:18
  • 2,726
Крепыш в передряге

Зачем же Лаврову учиться на уроках истории?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров огрызнулся на вопросы о пригожинском мятеже: «Знаете, мы никому ничего не обязаны объяснять, давать какие-то заверения … Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения, ну, это ваши проблемы».

И добавил, бахвалясь: «Россия всегда из любых передряг, а это громче, чем передрягой, трудно назвать, выходила более крепкой, более сильной».

В прошлом веке Российская империя прекратила своё существование в результате «передряг» - Первой мировой войны и революции. В результате гражданской войны с чудовищными человеческими потерями, установился репрессивный строй, приведший к новым огромным потерям. Но и этот строй, со временем сгнив, развалился в 1991-м.

Но зачем же Лаврову учиться на истории? Ослабевшая новая Россия втянута при его живейшем участии в новую «передрягу» - спецоперацию. Не прошло и полутора лет после ее начала, как началось вооруженное выступление – крепость пошла по равнодушным тылам.

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