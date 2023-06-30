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«Лисички, можно сказать, только из леса, из-под Барановичей»

  • 30.06.2023, 15:23
  • 1,342
«Лисички, можно сказать, только из леса, из-под Барановичей»

Почем продают дары леса на Комаровском рынке в Минске.

Журналисты «Салiдарнасці» прошлись по торговым рядам Комаровки, чтобы посмотреть, сколько стоят ягоды, овощи и первые грибы.

Даже в будний день Комаровский рынок живее всех живых. Чтобы «сэкономить копейку», со всех районов Минска сюда съезжаются пенсионеры, которых меньше всего интересуют ананасы или манго.

А вот огурцы, помидоры или молодая картошка подешевле – это в самый раз. И цены на любой вкус. Например, огурцы можно купить от 2 рублей за «неликвид» до 9 рублей, помидоры – от 3 до 13 рублей, картошка – от 1,5 рубля до 5.

Многие приезжают на главный рынок и за грибами. После длительной засухи в Беларуси наконец-то прошли дожди, так что у некоторых появилась уверенность, что пошли и первые грибы.

– Берите, не пожалеете, – уговаривает продавщица. – Все, что осталось. Лисички, можно сказать, только из леса, из-под Барановичей. На рынке грибы продаю только я, больше нигде не найдете. Поллитровый стаканчик лисичек стоит 10 рублей, литровое ведерко – 15.

А вот белых грибов и подосиновиков, которых в это время обычно пруд пруди, сейчас не найти.

– Нужно, чтобы неделю шли дожди, тогда и грибы появятся, – объясняет продавец черники с красно-зеленой ленточкой на груди.

Кстати, такие ленточки почти у всех продавцов на Комаровке.

– Администрация рекомендовала носить их на рынке накануне Дня независимости, – объясняет один из торговцев. – Правда, ленточки всем пришлось покупать в магазине самим. Три рубля за штуку.

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