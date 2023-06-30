Украинские морпехи во время контрнаступления захватили штаб войск РФ 1 30.06.2023, 15:29

3,628

Российское командование пряталось под землей.

ВСУ на освобожденной от оккупантов территории показали военный штаб противника. Захватчики построили его под землей, однако это не помогло им укрыться от украинского контрнаступления.

Воины 35-й бригады морской пехоты показали, как выглядит захваченный подземный военный штаб оккупантов. Соответствующее видео выложили в сети.

Так, на видео защитники показали рабочие места начальника штаба и командира минометной батареи. И хотя штаб находился под землей, это не помогло врагу спрятаться от украинских защитников. Как бы глубоко враг не зарывался, ВСУ найдут и уничтожат его на украинской земле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».