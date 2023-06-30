По доносу пограничника белоруса арестовали на 15 суток

По доносу пограничника белоруса арестовали на 15 суток4
- 30.06.2023, 15:38
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Судья изъяла его телефон в «доход государства».
Судья суда Городокского района Елена Вихотенко наказала Александра Баля арестом сроком на 15 суток за распространение «экстремистских» материалов в социальных сетях, сообщают правозащитники.
Административное дело началось с того, что в оперативно-дежурную службу Городокского РОВД поступило сообщение сотрудника пограничного поста в городском поселке Езерище, который при осмотре телефона Баля нашел в нем подписки на каналы, включенные в список «экстремистских».
Милиционеры составили протокол на «правонарушителя». Судья Вихотенко согласилась с позицией работников милиции и пришла к выводу, что мужчина совершил «правонарушение». Она также изъяла в «доход государства» его телефон.