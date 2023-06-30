«В РФ идет гражданская война между несколькими областями» 30.06.2023, 15:45

Офицер Нацгвардии Украины раскрыл, что происходит в Белгородской области.

Российские оккупационные войска продолжают вести наступательные действия на нескольких направлениях, в частности – в районе Сватово и Кременной. Об этом ежедневно пишет в своих сводках Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Однако в последнее время эксперты отмечают, что враг в этом направлении активизировался. Что происходит на направлении Сватово-Кременная, какие силы врага сейчас там присутствуют - рассказал «Апострофу» офицер Национальной гвардии Украины, депутат Харьковской облрады Александр Дорошенко.

- Hаправление Сватово-Кременная сейчас достаточно серьезное для рашистов. Они сосредотачивают много сил. Каково поведение врага там и кем представлены силы оккупантов?

- Именно на нашем направлении – это на юге от Кременной, Серебрянское лесничество – были замечены и задействованы «шторм z», которые как раз принимали участие в штурме наших позиций на прошлой неделе. На нас пошла пехота «шторм z», где были задействованы также заключенные, прибывшие туда только накануне, а с утра их бросили как мясо на штурм. Поэтому как-то неудачно у них прошел штурм. Они там в поле и остались. После этого какого-либо дополнительного сосредоточения пока не видно.

Да, направление действительно для них важное, потому что, если смотреть по карте, сверху часть Харьковской области до сих пор оккупирована. Если смотреть и спускаться вниз, – как раз Сватово, Кременная и наши позиции. Они также видят, что у них происходит на фронте – на юге и под Бахмутом очень удачные действия наших вооруженных сил. Потому не стоит недооценивать врага.

Есть еще часть «Вагнера», которая была переброшена из Донецкого направления, затем после неудачного их похода в Москву уехала в Беларусь. А там боеспособные, дисциплинированные (наемники), которых около 10-15 тысяч человек. Они как раз будут сосредотачиваться, чтобы где-то ударить.

- Может ли до сих пор в их головах существовать план так называемого реванша, то есть повторного наступления или ответного удара по Харьковской области? Сохраняется ли такая опасность?

- Все будет зависеть от их возможностей – пехота и артиллерия. Они сейчас находятся где-то в 10-15 км от Купянска, который постоянно обстреливается. А от Купянска, чтобы до Харькова дойти – это 120 километров. Спустя 16 месяцев полномасштабной войны это уже кажется как фантастика.

Да, 24 февраля они дошли очень быстро – Харьков близко к границе – там 30-40 километров на севере. Они очень быстро дошли, а сейчас это будет практически невозможно, потому что у нас очень прекрасно обустроены фортификационные сооружения. Это и минные поля, и противотанковые рвы, и все остальное. Поэтому север – там все спокойно. Если смотреть, то север – это кратчайший путь от границы, Белгородская область ближе всего к Харькову. Но у них, мы знаем, идет гражданская война между несколькими областями. Потому белгородцам не до этого.

- Если говорить о той группировке врага, которая сейчас находится на этом направлении, то говорят, что туда свезли самые боеспособные и укомплектованные части. Вы заметили что-то такое, и почему такое внимание к вашему направлению? Они хотят отвлечь или что?

– Не отвлечь. После того, как движение с нашей стороны началось на юге – Запорожская и Херсонская области – они понесли очень ощутимые потери. Им нужен не только успех на каком-то отрезке, им нужно что-то делать. Здесь у нас, на нашем направлении, фактически позиционная оборона с нашей стороны и со стороны рашистов. Это происходит с ноября, когда мы сюда впервые зашли – в Лиман и под Кременную. Движений никаких здесь нет. Кременная очень важна, потому что после нее открывается путь на Лисичанск и Северодонецк. Для них это очень важно. Возможно, у них что-то удастся, а возможно не удастся…

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