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В Минске журналисту Подобеду присудили четыре года колонии

  • 30.06.2023, 15:50
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В Минске журналисту Подобеду присудили четыре года колонии

Суд над политзаключенным длился два дня.

Процесс над политзаключенным журналистом Павлом Подобедом начался 28 июня в Минском городском суде. Дело рассматривал судья Евгений Писаревич, который постоянно участвует в политических процессах с 2020 года, передает «Радыё Свабода».

На первом заседании суд «опросил» Подобеда относительно участия в «экстремистском формировании» — ему инкриминируется сотрудничество с телеканалом «Белсат». Его также подозревают в подготовке сюжетов для расследовательских программ в том числе об исчезновении видеооператора Дмитрия Завадского и убийстве журналиста Павла Шеремета.общает Белорусская ассоциация журналистов.

В суде также демонстрировали видео «протестного контента», некоторым из них уже 10-15 лет (в то время в белорусском законодательстве не существовало понятия об «экстремистских формированиях» в отношении СМИ).

Кроме того, стало понятно, что за Павлом Подобедом следили, его телефон прослушивали. В качестве «доказательств» включали записи разговоров, из которых якобы следует причастность к «экстремистскому ресурсу». Так же цитировались переписки в мессенджерах.

30 июня журналисту присудили четыре года колонии.

Отметим, что за решеткой Подобед находится уже более полугода.

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