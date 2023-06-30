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Вильнюс стал первым городом в Европе с беспилотными авто

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  • 30.06.2023, 15:56
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Вильнюс стал первым городом в Европе с беспилотными авто

Автомобили доставляют товары и продукты питания.

Вильнюс стал первым городом в Европе, где стали использовать беспилотные автомобили в реальных условиях дорожного движения, сообщает LRT.

Отмечается, что в Вильнюсе начали курсировать три автономных автомобиля, которые доставляют клиентам различные товары и продукты питания.

Их признали безопасными, поскольку его способность одного из них безопасно участвовать в дорожном движении была проверена после запуска в одном из районов литовской столицы, начиная с осени 2022 года.

По данным Министерства транспорта и коммуникаций Литвы, эти беспилотные автомобили также соответствуют всем стандартам безопасности. Заместитель министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте напомнила, что Литва уже создала условия для беспилотного транспорта на законодательном уровне с 2018 года.

- Я очень рада, что у нас в Литве беспилотные технологии уже будут применяться на практике. Естественно, поскольку технология развивается очень быстро, мы все ближе к реальным примерам на дорогах Литвы, – сказала она.

Руководитель проекта продаж эстонской компании Clevon, разработавшей эти автомобили, Март Матисен заявил, что автомобили смогут двигаться по улицам со скоростью до 50 км/ч, но в целях безопасности их скорость в Вильнюсе на некоторое время снизят до 25 км/ч.

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