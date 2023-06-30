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ВСУ успешно продвигаются на Таврическом направлении, отражая все атаки РФ

  • 30.06.2023, 16:06
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ВСУ успешно продвигаются на Таврическом направлении, отражая все атаки РФ

Самые горячие бои сейчас ведутся в районе Марьинки.

Украинские военные продолжают продвигаться на таврическом направлении, отражая все атаки врага. Самые горячие бои сейчас ведутся в районе города Марьинка Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерия Шершеня.

Успехи ВСУ

- Силы обороны группировки «Таврия» продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлениях Левадное - Приютное, Малая Токмачка - Очеретуватое имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах, - говорится в сводке.

К тому же по словам спикера, враг на указанных направлениях несет значительные потери, поэтому основные усилия противника сосредоточены на недопущении ВСУ в глубину фронта.

«В связи с чем врагом наращиваются минно-взрывные заграждения на возможных направлениях выдвижения. В том числе применяется дистанционное минирование», - добавил он.

Штурмы врага

Всего за сутки враг 17 раз атаковал позиции ВСУ в этом районе и совершил 477 обстрелов. В частности, за прошедшие сутки оккупанты провели безуспешные штурмовые действия в направлении Александровка - Марьинка и Крутая Балка - Авдеевка.

- Горячее всего в зоне нашей ответственности в Донецкой области в районе Марьинки, - добавил спикер. Там ВСУ отразили все атаки врага, как в окрестностях города, так и в районе Победы и Новомихайловки.

В то же время Силы обороны системно выбивают врага с позиций и продолжают продвижение.

Потери врага

Ракетным войскам сил обороны таврического направления нанесены шесть ударов, где целями были определены огневые позиции БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган» и 2С5 «Гиацинт».

За сутки потери врага составили:

- убитыми 69 оккупантов;

- ранеными 185;

- уничтожено 13 единиц вооружения и техники, в том числе 2 танка.

Напомним, что сегодня в Бердянске прогремели больше 10 взрывов. Позже выяснилось, что ВСУ удалось уничтожить штаб российских оккупантов и склад горюче-смазочных материалов.

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