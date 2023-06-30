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Что ожидает Шойгу, Золотова и Кадырова?

  • 30.06.2023, 16:20
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Что ожидает Шойгу, Золотова и Кадырова?

Российская верхушка достаточно активно сотрудничала с Пригожиным.

Недомятеж главы ЧВК «Вагнера» для министра обороны России Сергея Шойгу, руководителя Росгвардии Виталия Золотова и главы Чечни Рамзана Кадырова ничем не закончится. Их могут только наградить.

Об этом «24 Каналу» заявил бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов. Он отметил, что Путин заявлял о том, что все «объединились вокруг руководителя» страны-агрессора.

«Он же сказал – официальная версия уже дана, что «все органы сработали так, как надо. Все проявили «героизм», все защитили Путина». Теперь всех наградят, повысят в званиях», – сказал Жирнов.

Также им могут дать деньги и новые квартиры. А вот главным «победителем» в его клане может быть руководитель Росгвардии Виталий Золотов. Ведь, по словам Жирнова, похоже, что другие сотрудничали достаточно активно с главарем вагнеровцев Евгением Пригожиным. Зато Золотов, возможно, где-то сделал себе «алиби» и меньше всех «загрязнился».

- Другие знали, что им стоит пока отсидеться. Путин никогда никого не наказывает, – отметил бывший сотрудник КГБ.

К примеру, российский генерал Александр Лапин, сдавший ВСУ Изюм и Купянск на Харьковщине, стал руководителем главного штаба сухопутных войск страны-агрессора.

- Это что, наказание? Путин кого наказал? Кого, где, когда? Он может слабого наказать, – добавил экс-сотрудник Службы внешней разведки России.

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