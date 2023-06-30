Зеленский поручил военным усилить границу с Беларусью 30.06.2023, 16:27

Владимир Зеленский

Ситуацию на северном направлении держат на постоянном контроле.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором поручил усилить северное направление.

На заседании докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский и командующий Объединенными силами Сергей Наев. Речь шла о ситуации на поле боя в Украине и движении вперед, а также усилении украинских операций дополнительными артиллерийскими системами и снарядами.

Участники отдельно заслушали доклад Главного управления разведки Украины, Службы внешней разведки, Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы по ситуации в Беларуси. Ее держат на постоянном контроле.

На Ставке Залужному и Наеву было поручено выполнить комплекс мер по усилению северного направления.

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