Улучшает структуру мозга: ученые рассказали, сколько нужно читать детям 30.06.2023, 16:37

Специалисты поделились результати нового научного открытия.

В эпоху, когда смартфоны и планшеты занимают большую часть внимания наших детей, недавнее научное исследование освежает память о ценности классического времяпрепровождения — чтения. Исследовательская группа из Кембриджского университета вместе с коллегами из Уорика и Фуданьского университета выяснили, какое количество чтения необходимо детям в неделю, пишет Cambridge Independent (перевод - «Фокус»).

Исследование, в ходе которого были изучены данные более 10 000 подростков, показало, что дети, которые начинают читать для удовольствия в раннем возрасте, демонстрируют лучшие результаты когнитивных тестов и психическое здоровье в подростковом возрасте.

Чтобы прийти к таким выводам, исследователи изучили огромное количество данных. Сюда входило все: от клинических интервью и когнитивных тестов до оценки психического и поведенческого состояния и сканирования мозга. Исследуемая группа состояла из детей, которые начали читать для развлечения в возрасте от двух до девяти лет. В группу сравнения вошли дети, которые начали читать позже или не читали вообще.

Несмотря на учет таких факторов, как социально-экономический статус, исследование выявило убедительную тенденцию: около половины детей имели небольшой опыт чтения для удовольствия или начали читать только в позднем детстве. Другая половина читала для удовольствия в возрасте от трех до десяти лет.

Полученные данные показали четкую корреляцию между чтением для удовольствия в раннем возрасте и лучшими показателями в подростковом возрасте в когнитивных тестах. Эти тесты измеряют все — от вербального обучения, памяти и развития речи до академической успеваемости в школе.

Но на этом преимущества не закончились. Группа раннего чтения также продемонстрировала лучшее психическое благополучие. У них было меньше признаков стресса и депрессии, а также улучшилось внимание. Кроме того, у них было меньше поведенческих проблем, таких как агрессия и нарушение правил.

Если это недостаточно впечатляет, возможно, следующее открытие изменит ваше мнение об этом исследовании: преимущества раннего чтения для удовольствия распространяются на саму структуру мозга. Сканирование мозга участников, которые рано начали читать, показало умеренно большие общие площади и объемы мозга, особенно в областях, имеющих решающее значение для когнитивных функций.

Профессор Барбара Саакян с кафедры психиатрии Кембриджского университета сказала: «Мы обнаружили значительные доказательства того, что чтение для удовольствия связано с важными факторами развития детей. Оно улучшает их познание, психическое здоровье и структуру мозга, что является краеугольным камнем для будущего обучения и благополучия».

Исследование показало, что польза от чтения проявляется после двенадцати часов в неделю. После этого времени никаких дополнительных преимуществ не наблюдалось. Более того, чрезмерное чтение было связано с постепенным снижением познавательных способностей. Исследователи предполагают, что это может быть связано с тем, что чрезмерное время чтения может заменить другие виды познавательной деятельности, такие как спорт и общение.

Проделанная работа подчеркивает важность чтения для удовольствия в развитии детей. Но оно также помогает нам помнить, что, как и во многих других хороших вещах, ключевым моментом является баланс. Будь вы родителем, педагогом или воспитателем, помните: помогите своему ребенку познать радость чтения в раннем возрасте. Это может стать одним из лучших подарков, которые вы можете сделать им на будущее.

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