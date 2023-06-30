«В РФ начался внутренний хаос, а Путин потерял контроль» 30.06.2023, 16:44

Михаил Подоляк

Фото: AFP

Разные «непонятные актеры уже думают о переделе власти».

В РФ начался внутренний хаос, диктатор Путин потерял контроль, и власть пытался перехватить секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

В России во главе хрупкой системы власти появляется слабый лидер, и это переворачивает тезис тех, кто считал, что война должна закончиться поражением Украины, сказал советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, в интервью Corriere della Sera (перевод - «Униан»).

По его словам, это связано с тем, что в РФ разные «непонятные актеры уже думают о переделе власти», и ядерные арсеналы находятся под угрозой.

«…Сейчас начался внутренний хаос. Путин потерял контроль, король голый. Поэтому демократический мир должен понять, что он больше не тот партнер, с которым можно вести переговоры», - добавил Подоляк.

Подоляк добавил, что в России есть заговорщические группы. Кроме того, советник главы ОП сообщил, что в критической фазе с частной военной компанией «Вагнер» Николай Патрушев «попытался перехватить власть, но это не нравится всей номенклатуре».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».