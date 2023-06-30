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«В РФ начался внутренний хаос, а Путин потерял контроль»

  • 30.06.2023, 16:44
«В РФ начался внутренний хаос, а Путин потерял контроль»
Михаил Подоляк
Фото: AFP

Разные «непонятные актеры уже думают о переделе власти».

В РФ начался внутренний хаос, диктатор Путин потерял контроль, и власть пытался перехватить секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

В России во главе хрупкой системы власти появляется слабый лидер, и это переворачивает тезис тех, кто считал, что война должна закончиться поражением Украины, сказал советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, в интервью Corriere della Sera (перевод - «Униан»).

По его словам, это связано с тем, что в РФ разные «непонятные актеры уже думают о переделе власти», и ядерные арсеналы находятся под угрозой.

«…Сейчас начался внутренний хаос. Путин потерял контроль, король голый. Поэтому демократический мир должен понять, что он больше не тот партнер, с которым можно вести переговоры», - добавил Подоляк.

Подоляк добавил, что в России есть заговорщические группы. Кроме того, советник главы ОП сообщил, что в критической фазе с частной военной компанией «Вагнер» Николай Патрушев «попытался перехватить власть, но это не нравится всей номенклатуре».

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