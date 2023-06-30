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Залужный в честь годовщины показал, как ВСУ выбили россиян с острова Змеиный

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  • 30.06.2023, 16:58
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Залужный в честь годовщины показал, как ВСУ выбили россиян с острова Змеиный

Остров Змеиный - один из важнейших стратегических объектов акватории Черного моря.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный показал эпичный ролик освобождение острова Змеиный Силами обороны Украины.

Соответствующими кадрами генерал порадовал в честь годовщины с момента деоккупации этой территории. Также он поблагодарил всех защитников и защитников Украины за службу.

«Ровно год назад, 30 июня, Силы безопасности и обороны освободили остров Змеиный от российских оккупантов», - отметил Залужный.

Освобождение острова Змеиный - хронология событий

Oстров Змеиный - один из важнейших стратегических объектов акватории Черного моря, который россияне оккупировали в феврале 2022 года. Его удалось освободить в четверг, 30 июня, 2022 года.

Этому предшествовала ликвидация известного российского флагмана Черноморского флота крейсера «Москва» в апреле. Тогда Минобороны РФ назвало свое отступление «жестом доброй воли».

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