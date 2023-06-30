Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие 1 30.06.2023, 17:10

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Фото: Charter97.org

В ответ на переброску российского ЯО в Беларусь.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении страны присоединиться к ядерной программе НАТО Nuclear Sharing, в рамках которой страны, не имеющие собственного ядерного оружия, могут получить соответствующее американское.

«В связи с тем, что Россия намерена разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, мы просим весь альянс НАТО принять участие в программе Nuclear Sharing», — заявил Матеуш Моравецкий 30 июня в Брюсселе после завершения саммита Европейского Совета. Его цитирует польское издание polsatnews.pl.

В то же время он добавил, что окончательное решение о доступе Польши к американскому ядерному оружию будет зависеть от США и партнеров по НАТО.

«Мы заявляем о желании действовать быстро в этом плане», — подчеркнул польский премьер.

Матеуш Моравецкий добавил, что Польша не хочет сидеть «сложа руки, пока Путин наращивает всевозможные угрозы».

Nuclear Sharing - программа НАТО, которая является частью ядерного сдерживания. Программа делает ядерные боеголовки доступными для государств альянса, не обладающих собственным ядерным оружием. С ноября 2009 года в рамках Nuclear Sharing американское ядерное оружие находится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

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