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Подоляк: ЧВК «Вагнер» не будет существовать в нынешнем виде

  • 30.06.2023, 17:16
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Подоляк: ЧВК «Вагнер» не будет существовать в нынешнем виде

Что ждет наемников?

Российская ЧВК «Вагнер» больше не будет существовать в таком виде, как до мятежа. Режим Путина прекратит финансирование. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera (перевод - «Униан»). По его убеждению, ЧВК Евгения Пригожина распадется.

«В нынешнем виде «Вагнера» больше не будет. Москва перестанет платить миллиард долларов в год, и «Вагнер» распадется. Некоторые ее бойцы подпишут новые контракты с Минобороны в Москве, чтобы воевать в Украине. Другие поедут с Пригожиным в Африку. Зато будет создан небольшой офис в Минске», - сказал Подоляк.

При этом советник главы ОП Украины возразил, что у Пригожина есть контакты с Украиной или НАТО.

«Вовсе нет, он играет на столах России и ее союзников. Пригожин остается военным преступником, и его вызов Путину точно не делает его союзником Киева», - сказал Подоляк.

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