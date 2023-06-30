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Какая погода ждет белорусов в первые дни июля?

  • 30.06.2023, 17:20
Какая погода ждет белорусов в первые дни июля?

Прогноз на 1-3 июля.

1 июля погоду ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь в западных районах, а днем на большей части территории страны скажется влияние фронтальной системы. Ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями, сообщает pogoda.by.

Ночью по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +21..+27°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

2 июля погодные условия в Беларуси будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Западной Европы. Переменная облачность. Ночью по югу и юго-западу страны, днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах страны прогремят грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем составит от +18°С по северо-западу до +26°С по юго-востоку Беларуси.

3 июля погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по северо-востоку сохранится влияние атмосферного фронта. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северо-востоку республики пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +20..+27°С.

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