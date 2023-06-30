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Bloomberg: Лидеры ЕС поддержали план использования замороженных активов РФ в пользу Украины

  • 30.06.2023, 17:26
Bloomberg: Лидеры ЕС поддержали план использования замороженных активов РФ в пользу Украины

По оценкам, эта прибыль может составлять около трех миллиардов евро в год.

Лидеры государств-членов Европейского Союза на саммите, который начался в четверг, поддержали план использования замороженных активов Центробанка России в пользу Украины, предусматривающий взыскание с них налога на прибыль. Об этом стало известно агентству Bloomberg, сообщает «Европейская правда».

Лидеры ЕС во время переговоров в Брюсселе в четверг поддержали изучение варианта использования прибыли от активов российского Центробанка. По оценкам, эта прибыль может составлять около трех миллиардов евро в год.

ЕС планирует заручиться поддержкой стран «Группы семи» в этом вопросе. По данным Bloomberg, Брюссель уже вел переговоры с Вашингтоном, и дискуссии продолжатся в ближайшие дни и недели, а Британия ранее поддержала план использования прибыли.

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Более детальное предложение Европейская комиссия готовится представить до конца лета, но непонятно, когда именно это произойдет, поскольку она стоит перед рядом политических и юридических вызовов.

По словам собеседников Bloomberg, существует юридический риск, что план может быть оспорен в суде. Также существует опасение, что проценты и доходы, полученные от замороженных суверенных активов РФ, принадлежат именно России.

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