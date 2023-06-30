В Украину по Днепру приплыл труп утонувшего белоруса 30.06.2023, 18:04

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Вернуть его на родину будет проблемой.

В Украину по Днепру принесло тело утонувшего мужчины — предположительно белоруса, жившего в Лоеве. Из-за войны у родственников могут возникнуть проблемы с его возвратом на родину, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на источники в украинском Чернигове.

По информации издания, трагедия произошла несколько дней назад. Мужчина при невыясненных обстоятельствах утонул в Днепре на территории Беларуси. После этого течение реки отнесло тело в Украину, где его и нашли 27 июня.

«Черниговские пограничники достали из Днепра тело белоруса. Он, как предполагается, утонул возле городского поселка Лоев в Беларуси. Дело в том, что граница между Украиной и Беларусью проходит по форватеру Днепра. Так вместе с течением тело мужчины оказалось на украинской территории», — рассказал собеседник издания.

По его словам, погибший мужчина жил в Лоеве и работал на пароме, который курсировал по маршруту Лоев — Абакумы.

В полиции Чернигова косвенно подтвердили информацию. Там сообщили, что в городском морге находится тело мужчины, которое вытащили из реки, однако его личность не установлена.

«Радыё Свабода» также приводит ссылку на лоевский паблик «Вконтакте», где 25 июня появился пост об исчезновении мужчины 1953 года рождения. Авторы сообщают, что его разыскивают сотрудники Лоевского РОВД, которые просят предоставить любую информацию о пропавшем. Такой же пост есть в официальном Instagram Лоевского райисполкома.

Если подтвердится, что найденное тело принадлежит пропавшему белорусу, у родственников могут возникнуть проблемы с его возвратом на родину. Дело в том, что после начала российского вторжения в Украине перестали работать погранпереходы с Беларусью, граница с украинской стороны заминирована.

Возможный вариант возврата тела в Беларусь — через Польшу. Таким способом уже удалось вернуть на родину тела двоих белорусских дальнобойщиков, погибших в феврале 2022 года в результате ракетного удара по Украине.

Однако, как будет развиваться ситуация в нынешнем случае, пока неясно. Как стало известно «Радыё Свабода», представители украинских властей пытались связаться с белорусской стороной и предлагали забрать тело утонувшего. Результаты этих контактов до сих пор неизвестны.

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