ВСУ продвигаются на двух направлениях в Запорожской области 30.06.2023, 18:16

Враг несет значительные потери.

Украинские военные продолжают наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской области и имеют частичный успех. В то же время враг несет значительные потери и пытается сдержать продвижение ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня в эфире национального телемарафона.

«Силы продолжают вести наступление на Мелитопольском направлении и Бердянском направлении. На направлениях Левадное-Приютное, Малая Токмачка-Очеретоватое, имели частичный успех», - говорится в заявлении.

Отмечается, что ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, а враг несет значительные потери.

По словам Шершня, основные усилия противника сосредоточены на недопущении продвижения наших подразделений вглубь, поэтому они наращивают минно-взрывные заграждения, применяется дистанционное минирование.

«Больших продвижений, а именно больше километра, нет. Войска выравнивают линию фронта, преодолевают инженерные заграждения врага и занимают выгодные позиции», - добавил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

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