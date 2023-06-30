Во Франции третий день длятся беспорядки 4 30.06.2023, 18:27

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Разграблены многие магазины, сожжено более 2 тысяч автомобилей.

Во всей Франции проходят беспорядки, грабежи и погромы после того, как 27 июня в столичном пригороде Нантере полицейский застрелил 17-летнего подростка-автомобилиста, который на скорости проскочил на красный свет светофора и не подчинился требованию полиции остановиться, пишет Le Figaro.

Разгромлены или сожжены офисы госучреждений, банков, комиссариаты полиции, горел общественный транспорт, разграблены многие магазины, сожжено более 2 тыс. автомобилей. В Бордо погромщики захватили ружья и патроны в отделе охоты магазина Decathlon. В ряде городов с сегодняшнего вечера введен комендантский час. Стрелявший офицер полиции был задержан, ведется расследование по факту умышленного убийства. По заявлению прокурора Нантера, «законные условия применения оружия не были соблюдены».

По данным МВД Франции, в ночь на 30 июня власти задействовали для борьбы с беспорядками в стране 40 тыс. полицейских и жандармов. Полиция арестовала 875 человек, почти половину из них – в столице и ее пригородах.

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