На аукцион выставили известный ликеро-водочный завод

На аукцион выставили известный ликеро-водочный завод9
- 30.06.2023, 18:16
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Сколько просят.
Известный ликеро-водочный завод «Можейково» в Лидском районе Гродненской области выставили на продажу. Информация о лоте появилась на сайте «БУТБ-Имущество», пишет «Народная Воля».
Аукцион назначен на 26 июля. Изначальная цена лота — 20,3 миллиона белорусских рублей, или почти 7 миллионов долларов.
Продается не только весь комплекс зданий и сооружений, но и оборудование, в том числе цех ликеро-водочных изделий на 3,4 тысячи квадратных метров, а также спиртохранилище и склад готовой продукции.
Однако известно, что данная недвижимость имеет обременение, так как ее правообладателем является «Белагропромбанк»: между банком и Лидским районным сельскохозяйственных унитарным предприятием «Можейково» заключен договор об ипотеке. Срок аренды земли, где располагается завод, составляет 50 лет.
Недвижимость и оборудование будут продавать отдельными лотами.
Напомним, на ликеро-водочном заводе «Можейково» выпускали спирт и крепкие алкогольные напитки: водку, бренди, ликеры и бальзамы.