закрыть
30 июня 2023, пятница, 19:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На аукцион выставили известный ликеро-водочный завод

9
  • 30.06.2023, 18:16
  • 3,654
На аукцион выставили известный ликеро-водочный завод

Сколько просят.

Известный ликеро-водочный завод «Можейково» в Лидском районе Гродненской области выставили на продажу. Информация о лоте появилась на сайте «БУТБ-Имущество», пишет «Народная Воля».

Аукцион назначен на 26 июля. Изначальная цена лота — 20,3 миллиона белорусских рублей, или почти 7 миллионов долларов.

Продается не только весь комплекс зданий и сооружений, но и оборудование, в том числе цех ликеро-водочных изделий на 3,4 тысячи квадратных метров, а также спиртохранилище и склад готовой продукции.

Однако известно, что данная недвижимость имеет обременение, так как ее правообладателем является «Белагропромбанк»: между банком и Лидским районным сельскохозяйственных унитарным предприятием «Можейково» заключен договор об ипотеке. Срок аренды земли, где располагается завод, составляет 50 лет.

Недвижимость и оборудование будут продавать отдельными лотами.

Напомним, на ликеро-водочном заводе «Можейково» выпускали спирт и крепкие алкогольные напитки: водку, бренди, ликеры и бальзамы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер
Так на кого же работает Пригожин?
Так на кого же работает Пригожин? Андрей Пионтковский
Свидетели гибели режима Лукашенко
Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников