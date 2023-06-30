На аукцион выставили известный ликеро-водочный завод 9 30.06.2023, 18:16

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Сколько просят.

Известный ликеро-водочный завод «Можейково» в Лидском районе Гродненской области выставили на продажу. Информация о лоте появилась на сайте «БУТБ-Имущество», пишет «Народная Воля».

Аукцион назначен на 26 июля. Изначальная цена лота — 20,3 миллиона белорусских рублей, или почти 7 миллионов долларов.

Продается не только весь комплекс зданий и сооружений, но и оборудование, в том числе цех ликеро-водочных изделий на 3,4 тысячи квадратных метров, а также спиртохранилище и склад готовой продукции.

Однако известно, что данная недвижимость имеет обременение, так как ее правообладателем является «Белагропромбанк»: между банком и Лидским районным сельскохозяйственных унитарным предприятием «Можейково» заключен договор об ипотеке. Срок аренды земли, где располагается завод, составляет 50 лет.

Недвижимость и оборудование будут продавать отдельными лотами.

Напомним, на ликеро-водочном заводе «Можейково» выпускали спирт и крепкие алкогольные напитки: водку, бренди, ликеры и бальзамы.

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