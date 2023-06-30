В Украине в годовщину деоккупации Змеиного ввели в обращение почтовую марку «ГУР МО Украины» 30.06.2023, 18:49

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Буданов принял участие в ее спецгашении.

В Украине 30 июня ввели в обращение почтовую марку «ГУР МО Украины». Об этом сообщается в Facebook украинской разведки.

Отмечается, что в годовщину деоккупации острова Змеиный в мероприятии спецгашения памятной почтовой марки, посвященной военной разведке Украины, приняли участие начальник ГУР Кирилл Буданов и гендиректор «Укрпошти» Игорь Смелянский.

«Участники мероприятия отметили роль подразделений ГУР МО Украины во время полномасштабного вторжения РФ, в частности – освобождение Змеиного, действия на Гостомельском аэродроме, штурмовые операции во время харьковского наступления, воздушные рейды на «Азовсталь» и в целом – сверхсложную боевую и специальную работу военных разведчиков, направленную на защиту и освобождение Украины», – сказано в сообщении.

Как указали в ГУР, номинал одной марки – 30 грн, из них каждые 7 грн пойдут на благотворительность.

«На собранные средства будет приобретен морской боевой дрон украинского производства», – резюмировали в украинской разведке.

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