Роскомнадзор заблокировал медиапроекты Пригожина 2 30.06.2023, 19:07

Также недоступен сайт медиагруппы «Патриот», которая объединяет все подконтрольные Пригожину издания.

Роскомнадзор заблокировал связанные с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным издания РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Невские новости» и «Народные новости». Причины ограничения доступа к ресурсам не указаны.

В настоящее время при попытке зайти на сайт РИА ФАН и другие связанные с господином Пригожиным ресурсы появляется надпись «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Адреса всех порталов медиахолдинга Евгения Пригожина указаны в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Там отмечается, что доступ к этим ресурсам ограничивается, однако причины блокировки не уточняются.

Также сейчас на территории России недоступен сайт медиагруппы «Патриот», которая объединяет все подконтрольные Евгению Пригожину издания. Однако портал самой медиагруппы в реестре запрещенных сайтов на данный момент не значится.

Накануне, 29 июня, связываемая с основателем ЧВК социальная сеть ЯRus объявила о закрытии. В Telegram-канале соцсети указано, что решение о «приостановке работы» сервиса было принято «после тщательного анализа текущей ситуации».

По информации издания The Bell (внесено в реестр иностранных агентов), издания медиагруппы «Патриот» в ближайшее время могут быть проданы новому владельцу. Одним из претендентов на СМИ называется «Национальная Медиа Группа», принадлежащая бизнесмену Юрию Ковальчуку. Сейчас, по данным издания, работа активов «Патриота» парализована, «решается вопрос о новом управлении». Также сообщалось, что в числе претендентов на издания медиагруппы Евгения Пригожина бизнесмен Виктор Шкулев, однако он отрицает свой интерес к приобретению этих активов.

Также Евгений Пригожин объявил руководителям медиахолдинга «Патриот» (в него входят многие издания, включая РИА ФАН), что холдинг «уходит из публичного поля». Об этом «Медузе» рассказал один из бывших руководителей «Патриота».

«Ротонда» пишет со ссылкой на неназванный источник, что Пригожин «распустил медиахолдинг «Патриот», в том числе и фабрику троллей».

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» — тоже со ссылкой на источник — написал: «Пригожин лично объявил о ликвидации медиа-холдинга «Патриот». Все сотрудники в стадии увольнения».

Глава попечительского совета медиагруппы «Патриот» Аббас Джума на вопрос «Медузы», действительно ли руководству сообщили о ее роспуске, ответил, что «пока [это] не комментирует».

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