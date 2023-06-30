YouTube решил бороться с хитрыми зрителями 30.06.2023, 19:22

В каких случаях вам могут отключить видео.

YouTube планирует отключать воспроизведение видео для пользователей, который пользуются специальными программами — блокировщиками рекламы. Для них просмотр может оказаться недоступен уже после первых трех роликов. Пока такой подход тестируется в рамках «небольшого эксперимента по всему миру», сообщили разработчики сервиса изданию BleepingComputer.

Недавно на Reddit обратили внимание, что при включенном блокировщике рекламы YouTube теперь отображает всплывающее окно, где сообщается, что «видеоплеер будет заблокирован после трех роликов».

После получения такого уведомления у пользователя остаются лишь два варианта: отключить блокировщик рекламы или перейти на платную подписку YouTube Premium, которая позволяет смотреть видео без рекламных вставок.

Разработчики YouTube подтвердили изданию, что такие предупреждения — часть «небольшого эксперимента по всему миру», с помощью которого сервис побуждает зрителей разрешить рекламу на платформе или попробовать платную подписку.

Они объяснили, что реклама помогает создателям видео получать компенсацию за свой контент, а самой платформе — оставаться бесплатной. В то же время блокировщики рекламы нарушают условия использования YouTube.

На вопрос, планирует ли компания ограничивать доступ к сервису для пользователей, которые используют блокировщики рекламы, в YouTube ответили, что это возможно в «крайних случаях» — если зрители будут игнорировать неоднократные запросы на разрешение рекламы на YouTube.

В компании не уточнили, пользователи каких стран участвуют в этом эксперименте и видят такие предупреждения.

В мае нынешнего года разработчики YouTube уже проводили похожий эксперимент. Тогда компания также предлагала некоторым пользователям отключить блокировщики рекламы или оплатить подписку YouTube Premium, однако в тот раз просмотр не ограничивали тремя видео.

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