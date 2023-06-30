Экс-директор MI6: Восстание Пригожина может ослабить российскую армию 1 30.06.2023, 19:28

Алекс Янгер

Последствия мятежа могут принести Украине дополнительные плюсы.

Пока не стоит ждать, что Вооруженные силы Украины осуществят прорыв аналогичный прошлогоднему, который позволит им выбить российские войска со своей территории, считает бывший директор внешнеполитической разведки Великобритании Алекс Янгер. Но выступление Евгения Пригожина и его ЧВК «Вагнер» против военного руководства России, а также последствия мятежа могут, по мнению разведчика, возглавлявшего MI6 в течение шести лет, принести Украине дополнительные плюсы.

«Многое в этом связано с психологией», – отметил Янгер в разговоре с британской ITV. «Подрыв боевого духа российской армии или мятеж» могут «абсолютно изменить» положение дел на фронте, считает он:

Есть такая возможность сейчас, когда они [российские солдаты на передовой] увидели, как за их спинами разворачивается это фиаско.

Поскольку Владимиру Путину не пришлось отзывать с фронта войска на защиту Москвы, к которой колонна пригожинских войск подошла на 200 км, баланс сил на передовой пока не изменился, отметил Янгер. Это же 30 июня подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Вагнер» покинул передовую еще месяц назад, и события прошлых выходных не ослабили российскую оборону, сказал он The Washington Post.

Однако мятеж, пусть и закончившийся ничем, «существенно ослабил авторитет Путина», и это может повлиять на дальнейший ход конфликта, считает Янгер:

Все вышли из этого [истории с мятежом] ослабленными, и Путин – в особенности. Он сотворил эту ситуацию, создав целый набор банд в инфраструктуре безопасности.

В период перед мятежом Путин ничего не предпринимал, хотя Пригожин прекрасно дал понять, что собирается делать, перечисляет Янгер; потом утром президент утром грозит «кровавой расплатой» за измену, а днем договаривается с главарем мятежа, «демонстрируя своим людям, <…> что он неуверенный, не способный принимать крупные решения человек».

Рассказы Пригожина в Телеграме накануне мятежа о том, что вторжение в Украину объясняется совсем не теми причинами, о которых заявлял Путин, также будут «серьезно разъедать» поддержку президента. Еще больше готовность солдат и офицеров сражаться могут подорвать слухи о стремлении Путина расправиться с недовольными и «чистках среди военных», считает Янгер.

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