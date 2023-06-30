В БГМУ на профили «хирург» и «анестезиолог» на субординатуре студентам-парням выделили больше мест, чем девушкам 1 30.06.2023, 19:38

Иллюстративное фото

Студенток это очень возмутило.

В Белорусском госмедуниверситете будущих медиков, которые должны начать проходить субординатуру в учебном году-2023/24, по некоторым специальностям разделили на «лиц женского и мужского полов». Для парней, которые хотят стать хирургами или анестезиологами-реаниматологами, мест выделили заметно больше, чем для девушек. Студенток, как рассказала «Зеркалу» одна из них, эта ситуация очень возмутила.

Имя изменено в целях безопасности собеседницы.

«Естественно, мальчики очень рады. Особенно те, у кого пониже средний балл, чем у девочек»

Лилия учится на пятом курсе БГМУ. До этого момента все студенты, в зависимости от факультета, проходили одинаковую программу, дальше у них начинается субординатура — всех разделят по разным профилям — например, терапия, педиатрия, хирургия, акушерство и гинекология, общая врачебная практика и другие.

Недавно старшекурсникам прислали приказ Министерства здравоохранения, где как раз прописано количество мест по профилям на следующий учебный год. Выяснилось, что ведомство (или белорусские учреждения здравоохранения в его лице) среди хирургов и анестезиологов-реаниматологов хочет видеть больше мужчин, чем женщин: студентов поделили на «лиц мужского и женского полов», мест для первых оказалось намного больше.

Например, на лечебном факультете обучаются 335 студентов. Из них парней — меньше сотни. Им выделили по специальности анестезиология и реаниматология 40 мест. Девушкам досталось всего 20. Платницам — и вовсе три места. На хирурга учиться будут 39 «лиц мужского пола» и «31 лицо женского».

У тех, кто учится на педиатрическом факультете, ситуация похожая: всего на эти профили 24 места для парней и 14 — для девушек, из них пять — для платниц.

— Если человек, например, хочет стать анестезиологом, понятное дело, что, кроме как с субординатуры по анестезиологии, никого на этот профиль потом брать не будут. А там для нас мест на некоторых факультетах в два раза меньше, чем для парней. Это дает им очень большие привилегии для получения «узкой» субординатуры, потому что их в разы меньше. Мальчики, естественно, очень рады. Особенно те, у кого пониже средний балл, чем у большинства девочек, потому что для них открываются возможности, — говорит Лилия. — Не считаю, что девочки чем-то хуже. Мы имеем право на равные условия. Больше всего негодования у людей, которые учатся на платном, потому что у них мест гораздо меньше, судя по этой таблице.

«Мужчины-анестезиологи и хирурги нужны больше, чем женщины»

По словам Лилии, студентам принцип такого распределения мест никто не объяснял. Девушки на ее курсе только возмущены дискриминацией и строят догадки о ее причинах.

— Мы думаем, что все дело в обычном сексизме: «женщине не место в хирургии», «женщина — хранительница очага» и так далее. Но нам ничего не говорили про это. Когда студентки начали выражать свое недовольство, руководство факультета стало говорить, мол, «мы сначала попробуем составить списки по вашим заявлениям, а потом будем действовать по ситуации». Но приказ Минздрава уже есть, и непонятно, как теперь все будет, — говорит она.

На лечебном факультете БГМУ, куда журналистка «Зеркала» обратилась как студентка одного из старших курсов, подтвердили, что получили такой приказ из Минздрава.

— Я читала его. Так разделили места, ничего про это вам сказать не могу. Как я понимаю, где-то каким-то клиникам мужчины-анестезиологи и хирурги нужны больше, чем женщины, — ответила сотрудница и посоветовала обратиться в Минздрав. Но во второй половине дня в пятницу дозвониться в управление кадровой политики и учреждений образования ведомства мы не смогли.

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