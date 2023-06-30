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Белорусы установили очередной рекорд по банковским долгам

  • 30.06.2023, 20:04
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Белорусы установили очередной рекорд по банковским долгам

Задолженность граждан растет 12-й месяц подряд.

Долги белорусов по кредитам на начало июня выросли до 17 млрд 900,4 млн рублей. Об этом сообщает Нацбанк. Это на 346,2 млн рублей больше, чем месяцем ранее. Общая задолженность белорусов по банковским займам растет двенадцатый месяц подряд. В этой сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки.

Так, общая задолженность по кредитам на недвижимость за май выросла на 123,3 млн рублей. На начало июня этот показатель был на уровне 12 млрд 300,2 млн рублей. Напомним, общая задолженность по займам на недвижимость росла как в прошлом году, так и на протяжении 2021-го и 2020-го.

За май выросли также долги по потребительским кредитам — до 5 млрд 541,6 млн рублей. Эта сумма на 224,2 млн рублей больше, чем месяцем ранее.

Напомним, банки в этом году снижают процентные ставки по многим кредитам. Речь в том числе о займах, которые привязаны к ставке рефинансирования.

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