Израиль больше не рассматривает просьбы россиян об убежище 30.06.2023, 20:17

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Но и выдворять их из Израиля не будет.

Управление народонаселения при МВД прекратило рассмотрение просьб находящихся в Израиле граждан России о предоставлении им убежища. Но одновременно прекратило депортировать из страны тех, кто желанного статуса не получил. Такая политика до сих пор проводилась в отношении эритрейских и суданских нелегалов, передают «Детали».

Сайт «ХаАрец» сообщил об этом вечером в четверг, 29 июня, хотя заявления на предоставление политического убежища от россиян перестали принимать еще в конце прошлого года. Такая практика введена из-за отсутствия достоверного (и актуального на данный момент) заключения о степени опасности, с которой те, кто покинул Россию сталкивались там или столкнулись бы по возвращении.

На прошлой неделе было опубликовано важное прецедентное решение Апелляционного суда по трем делам соискателей убежища из России. В нем было сказано, что на данный момент необходимая фактологическая база для определения степени опасности в случае депортации в Россию отсутствует. Исходя из этого все три соискателя получат временный вид на жительство в Израиле.

За время войны в Израиль по туристическим визам въехали 104 000 россиян. Большинство — из-за объявленного Путиным призыва в российскую армию. По оценкам Управления народонаселения, около 7 процентов российских туристов осели в Израиле. Согласно отчету Центра по делам беженцев и иммигрантов, на момент 4 января 2023 года в Израиле все еще находились около 16 000 граждан России, 14 000 граждан Украины и 1000 граждан Беларуси. При этом с 2019 по 2022 год, больше всего ходатайств о предоставлении убежища подали граждане России — 5 866, что составляет 26 процентов всех заявлений о предоставлении убежища в 2022 году.

«Для всех этих людей практика отказа на неопределенный срок от депортации — хорошая весть, — считают представители правозащитных организаций. — Они чувствуют себя более защищенными. Но такая практика не может заменить нормальную политику предоставления убежища тем, кому оно полагается. Сейчас на рассмотрении Апелляционного суда находятся еще несколько дел, решение по которым может многое прояснить».

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