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В МАРТ пояснили, почему подняли цены на билеты на поезда

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  • 30.06.2023, 20:27
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В МАРТ пояснили, почему подняли цены на билеты на поезда
иллюстрационное фото

Прибавка будет на уровне 20−40%.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли пояснило, почему с 6 июля существенно поднимают цены на билеты на поезда. Напомним, прибавка будет на уровне 20−40%.

«Решение о пересмотре тарифов в указанных размерах принято в целях поддержания уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом», — поясняют в МАРТ.

В ведомстве отметили, что сейчас пассажиры возмещают по внутриреспубликанским железнодорожным перевозкам меньше 19% затрат. Такой уровень возмещения в МАРТ считают «крайне низким». «Бюджетное субсидирование железнодорожных перевозок пассажиров не осуществляется», — уточнили в ведомстве и напомнили, что в последний раз тарифы на проезд в поездах повышали в апреле 2022 года.

Почему может быть такой уровень возмещения за билеты на поезда?

Уточним, что озвученный уровень возмещения около 19% — это усредненный показатель. К примеру, в дизель-поездах и электричках отличаются уровень затрат и возмещения. Так, на поезда региональных линий экономкласса, которые называют электричками, приходится почти половина от всех пассажирских перевозок, и тарифы на них одни из самых низких. При этом на дачный сезон БелЖД вводит для пенсионеров 50-процентную скидку на проезд.

К примеру, билет на электричку из Минска в Молодечно сейчас стоит 2,39 рубля. Если предположить, что эта сумма составляет 19% возмещения стоимости проезда (на самом деле, скорее всего, даже меньше в этом случае), то получится, что билет по полной цене обойдется в 12,6 рубля. Для сравнения: на маршрутке в Молодечно из Минска можно добраться за 5 рублей.

При этом нужно учитывать, что уровень возмещения по международным пассажирским перевозкам у БелЖД выше, чем по внутриреспубликанским.

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