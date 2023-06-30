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Курс доллара превысил ₽89 впервые за 15 месяцев

  • 30.06.2023, 20:40
Курс доллара превысил ₽89 впервые за 15 месяцев

На российский рубль давят недостаток иностранной валюты и эмоции после мятежа.

Курс доллара на торгах в пятницу вырос на ₽1,76, или 2,01%, и по состоянию на 14:17 мск составил ₽89,3275, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро прибавил ₽1,82, или 1,92%, до ₽96,925.

Аналитики Freedom Finance Global отметили, что тренд на ослабление рубля возобновился после окончания налогового периода. Ранее российские экспортеры продавали валюту, чтобы оплатить налоги. В ПСБ добавили, что наблюдается также всплеск спроса на иностранную валюту, передает РБК.

Росcийский рубль слабеет с начала уходящей торговой недели ввиду обострения внутриполитической ситуации в России, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

«Помимо нового внутриполитического фактора давления на российский рубль остались и прежние, — добавил эксперт. — В первую очередь это снижение профицита счета торгового баланса из-за увеличения объемов импорта в Россию и сокращения экспортных доходов». По данным руководства ЦБ, с января по май профицит счета текущих операций платежного баланса России сократился с прошлогодних $123,8 млрд до $22,8 млрд. Таким образом, спрос на валюту вырос более чем в пять раз, вызвав дисбаланс с предложением на бирже.

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