Сырский показал удачную работу снайперов на Бахмутском направлении 1 30.06.2023, 20:54

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Украинские снайперы на Бахмутском направлении продолжают удачно уничтожать российских оккупантов.

Об этом сообщает Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

По его словам, недавно снайпер группы «Призрак» Отдельной Президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого снял с позиции наблюдателя россиян.

«Снимает 2 номер на GROT с тепловизионным прицелом. Дистанция - 340 метров. Точным выстрелом уничтожен наблюдатель-координатор. Прекрасная работа», - написал Сырский.

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