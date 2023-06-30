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Зеленский о контрнаступлении: За этот день имеем продвижение вперед по всем направлениям

  • 30.06.2023, 21:22
Зеленский о контрнаступлении: За этот день имеем продвижение вперед по всем направлениям

Президент Украины собрал заседание Ставки.

Обращение президента Украины Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 492-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента Украины.

«Провел сегодня заседание Ставки – длительное и очень подробное по нескольким вопросам. Докладывали Главком, командующие – и об общей оборонной ситуации, и о конкретных направлениях нашей обороны и наших наступательных действий. За этот день также есть продвижение вперед по всем направлениям наших активных действий.

Рассмотрели на Ставке снабжение боеприпасами для артиллерии – для Востока, для Юга. И хотя уже на максимуме наша работа с партнерами ради снарядов для украинских воинов, сделаем ее еще более активной. Ужесточение нашей артиллерии – очевидный приоритет, и все международники получили сегодня дополнительные задачи.

Отдельно рассмотрели ситуацию на севере, в частности, на территории Беларуси. Были доклады нашей разведки: ГУР, внешней разведки, разведки пограничников. Доклад руководителя СБУ.

Очень внимательно анализируем каждый факт и любые перспективы по всем направлениям. Решением Ставки Главкому Залужному и генералу Наеву поручено усилить Северное направление, чтобы гарантировать покой. Есть соответствующие сроки исполнения», - сказал Зеленский.

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