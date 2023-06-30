Ученые разрушили стереотип об «охотниках» и «собирательницах» 4 30.06.2023, 21:33

2,136

Женщины чаще и виртуознее добывают пропитание.

Исследователи из Тихоокеанского университета Сиэтла проанализировали этнографические данные за последние 100 лет о 63 сообществах охотников-собирателей. Речь идет о племенах, живущих на территории Южной и Северной Америки, Африки, Австралии и Юго-Восточной Азии. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Ученые обнаружили, что женщины охотятся в 79% проанализированных обществ, причем в 70% случаев охота происходит осознанно, а не случайно во время выполнения других работ. При этом женщины выбирают животных среднего или даже крупного размера. Охотницы также тратят больше времени на обучение различным техникам, используют более широкий выбор оружия и стратегий охоты по сравнению с мужчинами.

Полученные данные показывают, что во многих современных сообществах собирателей женщины становятся умелыми охотницами. Это подтверждают и выводы археологов о том, что устоявшаяся парадигма о «мужчинах-охотниках» и «женщинах-собирателях» нуждается в серьезном пересмотре. Также необходим повторный анализ уже изученных захоронений палеолитических охотников, поскольку обычно при обнаружении в могиле оружия покоящийся в ней человек «по умолчанию» считается мужчиной.

Недавно ученые выяснили, что сменный график работы наносит больше вреда здоровью мужчин, чем женщин. При этом женский организм может и вовсе никак не пострадать от ненормированного рабочего дня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».