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Ученые разрушили стереотип об «охотниках» и «собирательницах»

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  • 30.06.2023, 21:33
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Ученые разрушили стереотип об «охотниках» и «собирательницах»

Женщины чаще и виртуознее добывают пропитание.

Исследователи из Тихоокеанского университета Сиэтла проанализировали этнографические данные за последние 100 лет о 63 сообществах охотников-собирателей. Речь идет о племенах, живущих на территории Южной и Северной Америки, Африки, Австралии и Юго-Восточной Азии. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.

Ученые обнаружили, что женщины охотятся в 79% проанализированных обществ, причем в 70% случаев охота происходит осознанно, а не случайно во время выполнения других работ. При этом женщины выбирают животных среднего или даже крупного размера. Охотницы также тратят больше времени на обучение различным техникам, используют более широкий выбор оружия и стратегий охоты по сравнению с мужчинами.

Полученные данные показывают, что во многих современных сообществах собирателей женщины становятся умелыми охотницами. Это подтверждают и выводы археологов о том, что устоявшаяся парадигма о «мужчинах-охотниках» и «женщинах-собирателях» нуждается в серьезном пересмотре. Также необходим повторный анализ уже изученных захоронений палеолитических охотников, поскольку обычно при обнаружении в могиле оружия покоящийся в ней человек «по умолчанию» считается мужчиной.

Недавно ученые выяснили, что сменный график работы наносит больше вреда здоровью мужчин, чем женщин. При этом женский организм может и вовсе никак не пострадать от ненормированного рабочего дня.

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