Украинская разведка представила Зеленскому доклад по ситуации в Беларуси 30.06.2023, 21:53

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Президент Украины призвал армию укрепить северное направление.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал армию укрепить северное направление после размещения ЧВК «Вагнер» в Беларуси.

Решение было принято на заседании Ставки верховного главнокомандующего. На нем руководители армии, а также сотрудники разведки представили президенту отдельный доклад по ситуации в Беларуси.

«Решением ставки главкому [ВСУ Валерию] Залужному и командующему „Севера“ [Сергею] Наеву — выполнить комплекс мер по усилению этого направления», — заявил Зеленский в вечернем обращении.

Пока о прибытии наемников в Беларусь не сообщалось.

Президент Владимир Путин в своем обращении заявил, что наемники «Вагнера» могут отправиться в Беларусь или заключить контракт с Минобороны РФ и остаться в России.

Размещение наемников ЧВК в Беларуси побудило властей Польши укрепить границу с республикой. «У нас потенциально может возникнуть новая ситуация в Беларуси с присутствием Вагнера», — заявил вице-премьер Ярослав Качиньский на пресс-конференции в Варшаве в среду. «Ситуация опасна для Украины, а также потенциально опасна для Литвы и для нас». По оценкам правительства Польши, в Беларусь могут прибыть около 8000 бойцов «Вагнера», что может означать «новую фазу гибридной войны». По словам Качиньского, Польша планирует увеличить военное присутствие на границе с Беларусью, а также построить там новые оборонительные сооружения.

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