ЕС согласовал политику отношений с Китаем 30.06.2023, 22:09

Евросоюз призывает КНР давить на РФ.

Лидеры стран – членов ЕС согласовали политику «снижения рисков» в отношениях с Китаем. Решение было согласовано на саммите в Брюсселе (Бельгия), пишет пресс-служба Еврокомиссии 30 июня.

В документе говорится, что ЕС подтверждает свой многогранный политический подход к Китаю, где Пекин одновременно является «партнером, конкурентом и системным соперником».

«Несмотря на разные политические и экономические системы, Европейский союз и Китай имеют общую заинтересованность в развитии конструктивных и стабильных отношений, базирующихся на уважении международного порядка, основанного на правилах, сбалансированном взаимодействии и взаимности», – говорится в сообщении.

Союз подтвердил, что Китай продолжает оставаться его важным торгово-экономическим партнером. В то же время ЕС хочет снизить экономическую зависимость от КНР и будет проводить диверсификацию там, где это возможно.

Также ЕС призывает Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою агрессивную войну и «немедленно, полностью и безоговорочно» вывела войска из Украины, говорится в документе Еврокомиссии.

«Уменьшение рисков, но не обособление. Я приветствую одобрение этого нового подхода к Китаю главами государств и правительств ЕС», – прокомментировала в Twitter президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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